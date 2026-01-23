PUBBLICITÀ
HomeCronacaIndagati il consigliere regionale Zannini e il sindaco di Castel Volturno
CronacaCronaca locale

Indagati il consigliere regionale Zannini e il sindaco di Castel Volturno

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Indagati il consigliere regionale Zannini e il sindaco di Castel Volturno
Pasquale Marradino e Giovanni Zannini
PUBBLICITÀ

Nuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha notificato tramite i carabinieri un avviso di conclusione indagini per voto di scambio in relazione alle elezioni comunali tenutesi a Castel Volturno nel giugno 2024, quando fu eletto l’attuale sindaco Pasquale Marrandino. L’avviso è stato notificato anche a quest’ultimo, così come al primo cittadino di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, e sempre per voto di scambio politico-elettorale; in totale sono 9 le persone indagate nell’inchiesta dei sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone (Procuratore Pierpaolo Bruni).

La richiesta d’arresto per Zannini: l’altra indagine

Pochi giorni fa, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini, eletto in Forza Italia, indagato per i reati di corruzione e concussione come riporta l’Ansa.

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della stessa indagine coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati