Individuato il killer delle prostitute: è l’autista del boss Senese

Si chiama Giandavide De Pau l’uomo sospettato di essere il killer di tre donne, uccise giovedi’ scorso a Prati, nel cuore di Roma.

In passato l’uomo era ritenuto vicino al clan dei Senese. E’ stato infatti per anni autista del boss Michele Senese, detto ‘o pazzo. Condannato lo scorso anno a 15 anni di carcere per traffico di droga. Hanno incastrato De Pau grazie al Dna ed alle immagini delle telecamere di videosorveglianza nelle zone dove ha compiuto i tre omicidi. L’uomo ha lasciato numerose tracce sulle scene del crimine.

Sarebbero state alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine a dare la svolta nelle indagini sugli omicidi di tre prostitute. Tutti compiuti giovedì scorso a Roma, nel quartiere Prati. In particolare, a portare gli investigatori sulle tracce del 50enne sotto interrogatorio in Questura sarebbero stati i dettagli riferiti da due cittadini cubani e da una terza persona.

Tre prostitute uccise a coltellate in due palazzi distanti circa 800 metri. Si continua ad indagare sugli omicidi nel quartiere Prati di Roma. In via Agosto Roboty hanno trovato due donne cinesi. Mentre il cadavere di Marta Castano Torres in arte Yessenia era in via Durazzo. Proprio dalla sorella della colombiana sono partite le indagini, come racconta oggi Repubblica, la donna racconta di averla incontrata alle 8,30 del mattino: “Aspettava un cliente”. Invece Il Corriere della Sera spiega che le vittime sono state uccise tutte con più colpi alla gola e al torace inferti con un’arma da taglio a lama lunga. Sul luogo del delitto hanno trovato tracce e impronte, e, parallalemante, si studiano anche le telecamere che lo avrebbero inquadrato.

Un testimone ha riferito ieri all’AdnKronos che l’ora del delitto ricade quasi certamente tra le 10,30 e le 11. “Le due donne, probabilmente prostitute, sono state uccise tra le 10.30 e le 11. Lo so per certo perché mi hanno portato la cucina e ho salito le scale a piedi fino al nono piano. Dove si trova l’appartamento in cui mi sto trasferendo. Non ho preso l’ascensore perché era occupato, sono quindi anche passato davanti all’abitazione delle due vittime ed era tutto tranquillo alle 10.30. Alle 11, mentre ero in casa, mi ha chiamato il portiere per dirmi che c’era stato un omicidio e non potevo uscire perché una delle vittime era sul pianerottolo. Ci sono rimasto 3 ore e mezza, quando poi la polizia mi ha fatto andare in questura a testimoniare“. Quindi gli agenti della squadra mobile di Roma stanno incrociando le chiamate in entrata sui numeri di telefono delle vittime nella convinzione di trovare il colpevole.