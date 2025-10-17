Infestazione da blatte nel carcere di Poggioreale, scatta la denuncia

PUBBLICITÀ

Sono tante le segnalazioni di “episodi di infestazione da blatte e altri insetti” negli istituti penali d’Italia e a Napoli-Poggioreale. Istituti già conosciuti per le loro mense inadeguate con pasti scadenti e risorse insufficienti. Questi gli elementi fondanti della denuncia del vicepresidente della Confederazione Sindacati Penitenziari, Luigi Castaldo.

Infestazione da blatte a Poggioreale

Castaldo ha voluto ribadire l’importanza di questa drammatica situazione che “penalizza migliaia di donne e uomini in divisa, in palese violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. “Nella casa circondariale di Poggioreale, sono stati segnalati episodi di infestazione da blatte e altri insetti. Una situazione indecorosa e inaccettabile che ha portato il personale ad astenersi dal consumo dei pasti, esasperato da anni di disattenzione e da politiche di risparmio contrarie al benessere del personale” ha spiegato Castaldo.

Il vicepresidente Castaldo chiede l’apertura di un focus nazionale sul servizio mensa, con particolare attenzione agli istituti campani. Chiede, inoltre, un confronto con le mense di altre amministrazioni dello Stato, dove una gestione più efficiente garantisce pasti decorosi, qualitativamente e quantitativamente migliori. Auspica che ci siano “Interventi urgenti, concreti e risolutivi, capaci di garantire finalmente un pasto sicuro, dignitoso e di qualità a tutto il personale della Polizia Penitenziaria in Campania. In caso contrario si perseguiranno tutte le vie legali previste, a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori” ha concluso il vicepresidente.