Inseguimento dalla Domiziana a Ischitella, nei guai due donne di Calvizzano e Melito

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, durante un servizio di controllo del territorio lungo la via Domiziana, all’altezza del km 42, hanno bloccato e denunciato in stato di libertà due donne per violazioni al Codice della Strada e resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile ha intimato l’alt a una Renault Clio in transito, ma la conducente, invece di fermarsi, ha accelerato repentinamente la marcia tentando di eludere il controllo e fuggire in direzione Napoli. Dopo un breve inseguimento di circa due chilometri, il veicolo è stato bloccato in sicurezza all’altezza della rotonda di Ischitella.

PUBBLICITÀ

A bordo del mezzo sono state identificate due donne, una 22enne di Calvizzano e una 41enne di Melito di Napoli, entrambe già note alle forze dell’ordine. Le stesse hanno dichiarato di aver tentato la fuga perché consapevoli che l’auto risultava già sottoposta a sequestro amministrativo.

La Renault Clio è stata nuovamente posta sotto sequestro e questa volta affidata a una ditta convenzionata per la custodia giudiziale.

L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa competenti sono state informate dalla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mondragone, che procede per gli ulteriori accertamenti.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati lungo la fascia costiera domiziana, finalizzati alla prevenzione dei reati e alla verifica della regolarità dei veicoli circolanti, in particolare di quelli già sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari.