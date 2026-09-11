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Al termine di una complessa attività d’indagine, la Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto a Tirana un cittadino albanese di 33 anni con I’accusa di tentato omicidio. lesioni personali ai danni di personale della Squadra Mobile di Caserta.

Lo scorso maggio, gli appartenenti alla Squadra Mobile stavano per eseguire nei suoi confronti un provvedimento restrittivo per il quale è stato condannato alla pena definitiva di anni 9, mesi 9 e giorni 1 di reclusione, per una serie di furti e rapine in abitazione in attività commerciali. Nell’occasione, gli investigatori della Polizia di Stato, avevano individuato il soggetto a Grazzanise e avevano predisposto un apposito servizio finalizzato alla sua cattura, in modo da cinturarlo con uomini e mezzi della Polizia, mentre era alla guida di una vettura con la compagna e la sorella.

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Investì un poliziotto per scampare all’arresto, stanato dopo la fuga a Tirana

Durante l’intervento, il 33enne, per guadagnarsi la fuga, aveva effettuato una prima manovra di retromarcia con la quale colpiva le autovetture della Squadra Mobile che pero erano state schierate in modo da non concedergli vie di fuga, fin quando ha investito un operatore trascinandolo a terra, scaraventandolo facendogli perdere i sensi.

Approfittando della concitazione, riusciva ad allontanarsi, abbandonando nei giorni successivi il territorio nazionale. La Procura Sammaritana ha richiesto ed ottenuto dal G.LP. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 33enne che dopo la fuga si era rifugiato in Albania.

La Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Ordinario di Napoli, prontamente, si è attivata per richiedere ed ottenere I’internazionalizzazione del provvedimento. Nei confronti del ricercato è stata quindi pubblicata una Red Notice successivamente eseguita dal Dipartimento Polizia Criminale Albanese — Forza Operazionale — in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e su impulso dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana.

Le indagini hanno visto sul campo la presenza in Albania del personale della Squadra Mobile di Caserta che ha condotto le indagini, unitamente al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e, per gli aspetti internazionali, d’intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Le attività di ricerca dell’arrestato si inseriscono nel più ampio progetto denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione e alla cattura di latitanti di elevato spessore criminale con la collaborazione anche delle autorità di Polizia estere.