Investita sul lungomare a Napoli, si è costituito presunto pirata della strada

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Un 19enne si è costituito alla polizia locale di Napoli dopo aver investito e abbandonato sul posto una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, che si trovava in vacanza con amici sul lungomare della città. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, fuggito dopo aver travolto la ragazza, è stato denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. La patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Prima della costituzione, gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia locale stavano già lavorando per identificare il responsabile. Le indagini si basavano sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sui dati delle telecamere di lettura delle targhe e sulla testimonianza di un automobilista che, fermo nel traffico della corsia opposta, aveva assistito all’investimento e aveva consegnato alle forze dell’ordine le riprese della dashcam della sua auto.