Investito da un taxi a Capri, Giuseppe Riccardi muore a 32 anni: indagini in corso

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Non ce l’ha fatta Giuseppe Riccardi, 32 anni, originario di Boscoreale e vittima di un grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Capri. Il giovane è morto dopo aver lottato tra la vita e la morte in seguito all’investimento da parte di un taxi mentre attraversava la strada.

Dopo l’impatto, le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche. Riccardi era stato soccorso e trasferito in eliambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Nelle ultime ore il quadro clinico è ulteriormente peggiorato, fino al tragico epilogo.

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Macellaio e lavoratore presso un’attività dell’isola, Giuseppe era molto conosciuto tra quanti frequentavano Capri per motivi di lavoro. Intanto proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’incidente. I carabinieri della Compagnia di Capri, coordinati dalla Procura di Napoli, stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. Il taxi è stato posto sotto sequestro. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte.