Investito sulle strisce pedonali, anziano ricoverato al San Giovanni Bosco

PUBBLICITÀ

Il pedone, 82enne, trasferito in ospedale in prognosi riservata. Accertamenti dei Carabinieri della locale Stazione. È stato deferito in stato di libertà, al termine degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Aversa, un 49enne, ritenuto, allo stato degli atti, responsabile dell’ipotesi di reato connessa a un grave incidente stradale verificatosi in quel centro cittadino nell’intersezione tra via Raffaello e via Botticelli nella mattinata di sabato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, mentre era alla guida della propria auto, nel corso di una manovra di svolta, avrebbe investito un 82enne che, in quel momento, stava regolarmente attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

PUBBLICITÀ

A seguito dell’impatto, il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato inizialmente presso il nosocomio di Aversa. Le sue condizioni hanno successivamente reso necessario il trasferimento presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

I Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, verificando anche la regolarità dei documenti di guida e della copertura assicurativa del veicolo. L’auto coinvolta è stata sottoposta a sequestro e affidata a una ditta autorizzata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Al termine delle attività investigative, il conducente, ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di lesioni personali colpose, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona deferita è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.