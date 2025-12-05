Ivano Esposito: arte, impegno e riconoscimenti. La danza come voce contro la violenza di genere

PUBBLICITÀ

Nel panorama italiano della danza, c’è un nome che negli ultimi anni ha saputo imporsi non solo per talento e tecnica, ma per una visione artistica capace di intrecciare spettacolo e responsabilità sociale: Ivano Esposito, ballerino, coreografo, giudice FIDESM e pluricampione italiano.

Il 2025 rappresenta per lui un anno di consacrazione, segnato da riconoscimenti prestigiosi, impegni sociali e nuove conferme sul piano nazionale.

🏛 Il Premio Internazionale Jacques d’Adelsward-Fersen a Capri

Ad agosto Ivano Esposito è stato insignito del Premio Internazionale Jacques d’Adelsward-Fersen, nella suggestiva cornice di Villa Lysis a Capri, uno dei luoghi simbolo della cultura artistica europea.

Il premio celebra ogni anno figure che contribuiscono alla diffusione dell’arte e della cultura attraverso linguaggi innovativi e sensibili ai temi sociali.

Per Esposito, la Menzione Speciale è arrivata proprio grazie alla sua capacità di fondere danza, narrazione emotiva e forte impegno etico. Un riconoscimento che conferma il valore del suo percorso e il peso della sua voce nel mondo artistico contemporaneo.

❤ Un artista impegnato: la lotta alla violenza di genere

Molto più di un danzatore, Ivano Esposito è da anni un attivista attraverso l’arte.

Le sue coreografie affrontano spesso temi sociali profondi, con un’attenzione particolare alla violenza contro le donne.

Il suo impegno si declina in:

performance dedicate alla sensibilizzazione sul tema;

workshop e interventi pubblici rivolti a giovani e adulti;

partecipazioni a eventi istituzionali e giornate nazionali;

progetti artistici il cui scopo è trasformare la danza in un linguaggio emotivo capace di scuotere e far riflettere.

La sua cifra stilistica è chiara: l’arte non deve solo intrattenere, ma anche proteggere, educare e dare voce a chi non ce l’ha.

🏆 Pluricampione italiano e campione internazionale 2019

La carriera agonistica di Ivano Esposito è costellata di successi.

È pluricampione italiano nelle discipline caraibiche e nel 2019 ha conquistato il titolo di Campione Internazionale, portando sul palco uno show forte e simbolico proprio dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Una vittoria che ha unito eccellenza tecnica e un messaggio potente, anticipando quel filone artistico che oggi caratterizza gran parte della sua produzione.

⚖ Giudice FIDESM: autorevolezza e competenza

Il ruolo di giudice FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) conferma la sua posizione di riferimento nel settore.

Ivano Esposito è oggi considerato una figura autorevole nella valutazione tecnica e artistica delle performance, riconosciuto per equilibrio, precisione e lunga esperienza competitiva.

🦁 Il Leone d’Oro a Venezia: meriti professionali e crescita artistica

Tra i riconoscimenti più importanti della sua carriera figura anche il Leone d’Oro a Venezia, ottenuto per i suoi meriti professionali nel campo della danza.

Un premio che va oltre la tecnica e celebra l’intero percorso: dedizione, studio, innovazione e capacità di far dialogare la danza con il sociale.

📺 Visibilità nazionale: stampa, RAI e tv locali

Il lavoro di Ivano Esposito ha ottenuto risonanza anche a livello mediatico.

È stato menzionato su giornali nazionali per il suo contributo artistico e sociale.

È stato ospite su RAI News, dove ha presentato il suo spettacolo contro la violenza di genere e discusso del ruolo dell’arte nella sensibilizzazione.

Nel 2025 è stato nuovamente invitato da una nota emittente televisiva partenopea, durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, portando in onda il suo messaggio con la forza del linguaggio coreutico.

La sua voce, attraverso la danza, è arrivata così a un pubblico ampio e trasversale.

✨ Un percorso che unisce talento e responsabilità

L’anno in corso ha confermato Ivano Esposito come una delle figure più interessanti della danza italiana: un artista completo, un insegnante appassionato, un performer competitivo e un uomo che ha scelto di mettere la sua arte al servizio di una causa che va oltre il palco.

Danza, impegno e identità: questo è il percorso che continua a tracciare, un passo dopo l’altro, lasciando un segno profondo nel mondo artistico e nella comunità che lo segue.

