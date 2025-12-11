La camorra sfida lo Stato a San Pietro a Patierno, bomba contro pizzeria

PUBBLICITÀ

Un ordigno piazzato davanti all’ingresso di una pizzeria inaugurata solo poche ore prima. È quanto accaduto ieri sera alla pizzeria ‘Passione culinaria’ di viale IV aprile, quartiere San Pietro a Patierno. L’ordigno ha danneggiato l’ingresso della pizzeria e alcune suppellettili: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro): la pista al momento battuta è quella dell’intimidazione legata al racket.

Una ‘sfida’ se si pensa che proprio ieri si è tenuta a Secondigliano la marcia antiracket promossa dal Fai a cui hanno preso parte, oltre ai cittadini, i rappresentati delle associazioni e delle istituzioni; tra i presenti il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l’assessore comunale ed ex questore Antonio De Jesu, i presidenti FAI Rosario Orlando (Campania) e Paolo Serpico (sezione Secondigliano).

PUBBLICITÀ