La mano de Dios aiuta i bimbi del Santobono Pausillipon, il ricavato sarà devoluto alla fondazione

La Mano de Dios si tende per le cure dei bambini del Santobono Pausilipon
Domani presso la sede della Fondazione Pausillipon ci sarà la consegna del ricavato a favore della fondazione.
A distanza di quasi quarant’anni la stessa mano aiuterà i bambini dell’ospedale Santobono tramite la Fondazione con l’idea di acquistare un macchinario grazie al ricavato derivato dell’intero progetto, ossia la realizzazione in tecnologia 3D della Mano de Dios riprodotta e stampata su t- shirt in limited edition grazie a l’imprenditore Ciro Sorbino, il distributore Alberto Zasso da un’idea geniale dell’amico storico del campione argentino Stefano Ceci che commentando ha dichiarato: «Ancora una volta come accade nel ’86 con il titolo mondiale dell’Argentina quella stessa mano ritornerà famosa e questa volta la tenderà ai bambini del Santobono».
Domani il ricavato sara’ devoluto alla fondazione , con la presenza della direttrice della fondazione Santobono Pausillipon Flavia Matrisciano e dei donatori Ceci, Sorbino e Zasso e l’ufficio stampa la giornalista Barbara Carere.

