La Nuova Zelanda sembra far invidia al mondo con il suo ritorno alla normalità. Nella serata di ieri in 50mila si sono riversati all’Eden Park nel centro di Auckland per assistere al concerto dei Six60, una band di sei componenti che ha iniziato il proprio tour dopo la revoca delle restrizioni. Il gruppo musicale si è aggiudicato un posto nella storia, postando uno scatto dello stadio pieno e scrivendo sul proprio profilo Instagram: «La prossima volta che ti dicono che è impossibile. Mostra loro questo. Grazie Auckland». Il cantante Matiu Walters ha detto che alla band piacerebbe molto vedere altri gruppi in tutto il mondo poter tornare sul palco: «Sappiamo cosa vuol dire essere in isolamento. Faceva schifo. E non sapevamo se saremmo stati in grado di suonare di nuovo», ha detto in un’intervista prima dello spettacolo. «Ma siamo fortunati, per alcuni motivi, qui in Nuova Zelanda».