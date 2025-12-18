La pistola del clan ritrovata in un condominio alla Sanità

PUBBLICITÀ

Rinvenuta e sequestrata in un’area comune di un condominio una pistola con caricatore e proiettili perfettamente funzionante. Questo è uno dei risultati dell’operazione condotta contro il clan Sequino-Savarese. Dalle prime ore della mattinata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa.

La pistola scoperta nel condominio alla Sanità

Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante attività tecniche, e coordinate dalla DDA di Napoli hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine:

– alla disponibilità di molteplici armi da fuoco da parte degli indagati, funzionale al controllo criminale del territorio al fine di agevolare le attività dell’associazione camorristica clan Sequino/Savarese e di consolidare l’egemonia del citato gruppo criminale nel quartiere “Sanità” di Napoli;

– alle documentate modalità di detenzione e porto illegale delle armi dei destinatari della misura, nonché individuare i luoghi di occultamento delle armi.

