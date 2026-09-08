Nell’ambito dei controlli degli stabilimenti balneari è stata sottoposta a sequestro preventivo
una spiaggia libera attrezzata che era in attività nonostante la revoca della concessione demaniale
da parte degli uffici comunali.
La spiaggia libera era occupata con lettini e ombrelloni, scatta il sequestro a Licola
In particolare è stata sequestrata una porzione di spiaggia di circa 300 mq., occupata
abusivamente da sedici lettini, sette sedie, undici ombrelloni, una scialuppa di salvataggio e una
torretta in ferro per gli avvistamenti dei natanti.
Inoltre è stata accertata la realizzazione abusiva di un manufatto di circa 30 mq. adibito a bar,
con relativi impianti idrici ed elettrici collegata da una pedana in legno di circa 120 mq. ed una
tettoia. E’ stata denunciata una donna di 64 anni per abusi edilizi e occupazione di suolo demaniale.
Nell’ambito dei controlli stradali, invece, a seguito di posti di controlli in zona costiera, effettuati
nel fine settimana, sono stati sanzionati 14 conducenti di veicoli. In particolare sono stati
sequestrati 5 veicoli in quanto privi di copertura assicurativa, un veicolo è stato sequestrato in
quanto già sottoposto a sequestro amministrativo, 2 conducenti sono stati sanzionati per guida
senza patente ed, infine, sono stati posti sotto fermo amministrativo cinque veicoli per
mancanza di revisione periodica. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 18.000
euro.
Continua il contributo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania per prevenire e
reprimere condotte penalmente rilevanti e/o che mettono a repentaglio la sicurezza stradale in
totale disprezzo per le regole sulla circolazione stradale