La Variante Omicron ora fa paura, in arrivo nuove restrizioni: tampone anche per vaccinati, mascherine Ffp2 su bus e cinema

La nuova variante Omicron sembra non voler dare tregua e il Governo ha già in cantiere nuove misure per contenerla. Molti presidenti di Regione, però, come De Luca per esempio già hanno emanato provvedimenti restrittivi.

Le misure del governo contro la variante Omicron

Vi è attesa per il 23 Dicembre giorno in cui Mario Draghi ha deciso di varare un nuovo pacchetto di misure per contenere la nuova variante. Il premier ha infatti confermato che il giorno dell’antivigilia il governo prenderà nuove decisioni sul da farsi. “Nulla è ancora deciso” ribadisce Draghi, ma le ipotesi sono varie come per esempio l’ulteriore riduzione del pass, da 9 a 6 mesi.

L’ipotesi più attesa, però, è quella sui tamponi. Si ipotizza infatti che anche per i vaccinati, in determinati luoghi, verrà richiesto di effettuare un tampone per dimostrare l’effettiva negatività. Stadi, teatri, cinema, concerti e discoteche questi alcuni dei luoghi dove verrà richiesto nel caso in cui la riforma venga approvata. Fonti di governo escludono sia l’estensione del super green pass per i mezzi pubblici che l’obbligo vaccinale per tutti. “Non prevediamo di cambiare, il green pass è già una misura robusta” questo il commento del ministro Giovannini. Per quanto riguarda il “ruolo” della mascherina, si ipotizza l’obbligo anche all’esterno. Super Green pass obbligatorio al lavoro se Omicron corre troppo, Ffp2 al cinema, Tampone per cinema e stadio: queste alcune delle misure allo studio.

Le scelte delle Regioni

In attesa delle scelte che verranno approvate o meno il 23 dicembre le regioni hanno già iniziato la loro “prevenzione”, per contenere i casi in aumento. Governatori e amministratori locali hanno firmato nuove riforme, cercando di contenere gli assembramenti natalizi, concentrandosi soprattutto sulle vie dello shopping e sugli eventi di piazza.

Lazio

Le nuove riforme per la regione Lazio firmate dal presidente Nicola Zingaretti entreranno in vigore dal 23 dicembre. Obbliga all’utilizzo della mascherina anche all’esterno ovunque, non solo nei luoghi affollati e consiglia l’utilizzo della Ffp2 sui mezzi pubblici, dove è già obbligatorio indossarla (di qualsiasi tipo essa sia). Nella capitale è stato già annullato il tradizionale concerto di fine anno. Non si esclude la possibilità di transennare alcune strade per evitare assembramenti di turisti. Queste le misure contro la variante Omicron.

Milano

A Milano resterà in vigore fino al 31 dicembre l’obbligo di mascherina nel centro città. Il primo cittadino non esclude l’estensione dell’obbligo a tutta la città. “Vediamo come va, se servisse lo possiamo fare” dichiara. In alcune città sono stati vietati anche i “canonici” spettacoli pirotecnici.

Il Veneto, tornato giallo, ha ovviamente intensificato le restrizioni. A Torino la mascherina è ritornata obbligatoria all’aperto. Tante altre città hanno deciso di “irrigidire” le regole. Anche Bologna ha cancellato il tradizionale concerto in piazza e a Firenze sono iniziati i sensi unici pedonali nelle maggiori aree di shopping.

Le riforme di De Luca

La stretta più rigorosa per la variante Omicron sembra però rimanere quella del Governatore Campano. De Luca vieta feste di natale e capodanno in piazza, ma la sua “prevenzione” si amplifica. Vieta infatti feste scolastiche, di compleanno e laurea in luoghi chiusi perché: “continuano irresponsabilmente” precisa. Ha inoltre richiesto dei controlli più “seri” invece di quelli a suo dire “inadeguati”. Ed è ormai da un mese che il sindaco Manfredi ha firmato l’ordinanza per regolamentare il senso unico a San Gregorio Armeno.