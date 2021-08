Un figlio in arrivo, una nuova compagna, una nuova casa: Gigi D’Alessio e Denise Esposito si apprestano a vivere la nuova vita insieme. Il cantante napoletano sarà papà per la quinta volta. Aspetta il suo quinto figlio dalla terza compagna. Questa volta la fortunata incinta è Denise Esposito, che ha ben 26 anni meno di lui. Napoletana, avvocato, lei e Gigi avevano ufficializzato la loro relazione solo a inizio luglio. E ora, ecco la lieta notizia: la cicogna è già in volo!

Denise Esposito e Gigi D’Alessio: il bebè in arrivo in autunno

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, dunque, fanno davvero sul serio. Ora sono in vacanza a Positano, come mostrano le foto in esclusiva pubblicate dal settimanale Chi (leggi).

Sono sullo yacht Anne Marie (30mt) del cantante. La coppia, complice nelle acque amalfitane, si prepara ad accogliere il figlio che arriverà in autunno. Il settimanale Chi documenta tutto in un servizio esclusivo, nel quale racconta anche della nuova vita di Lady Tata con Livio Cori, parlando di rapporti non distesi con l’ex compagno, poiché “sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie“.

PER LUI È IL QUINTO FIGLIO

Gigi D’Alessio ha già quattro figli. I primi tre (Claudio, Ilaria e Luca) sono nati dal matrimonio sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato. mentre il quarto, Andrea, è nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Ora, però, nel cuore del cantante napoletano c’è la giovane Denise. Che ora diventa mamma per la prima volta.

La nuova casa

D’Alessio avrebbe deciso di cambiare abitazione e preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli.

Il numero di Chi, in edicola il 4 agosto, conterrà le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. “Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori” si legge sulla pagina Instagram della rivista.

Di Denise Esposito si sa davvero poco, solo che ha 26 anni in meno del compagno e che fa l’avvocato. Napoletana come il compagno, è estremamente legata alla sua famiglia e ha la passione per i viaggi. Pare che, da sempre, sia una fan di Gigi. E che l’amore sia scoppiato durante un concerto a Capri. Avvistati insieme per la prima volta ad inizio 2021 mentre lasciavano la villa all’Olgiata in cui il cantante ha convissuto con Anna Tatangelo, non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Ma, stando a quanto anticipato da Chi, fanno sul serio.