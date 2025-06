Lacrime e dolore a Barra per la scomparsa di Genny, il piccolo aveva appena 1 anno

PUBBLICITÀ

Un grande dolore ha colpito la città di Napoli e in particolare il quartiere di Barra. Purtroppo è morto a soli 16 mesi il piccolo Genny. Non sono state rese note le cause del decesso, ma l’intera comunità in queste ore si stringe alla sua famiglia.

L’annuncio della tragedia è stato diffuso via social. In un post di cordoglio, a firma della “Paranza Insuperabile”, si legge: “La Paranza Insuperabile tutta, responsabili e facchini partecipano al dolore che ha colpito le famiglie Marino e Orcesini, per la prematura scomparsa del piccolo Genny di soli 16 mesi Siamo vicini e facciamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie”.

