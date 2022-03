Lacrime in Campania per il Maresciallo Di Donato, stroncato da un malore a 36 anni

Lutto in Irpinia per la scomparsa del Maresciallo Di Donato, stroncato da un malore a 36 anni. Avellinese, in servizio a Chiusano San Domenico Di Donato è stato trovato senza vita nel suo alloggio. L’intera comunità è sotto choc per la sua giovane dipartita. “Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia e alla compagna, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici”. Così il Comando Provinciale dei Carabinieri Avellino in una nota stampa.

“Prematuramente scompare un giovane servitore delle Istituzioni. Alla famiglia e al Comando dei Carabinieri di Chiusano da parte mia e dell’amministrazione le più sincere condoglianze per la morte del maresciallo Stefano Di Donato” scrive il sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio ad Avellino, nella chiesa di San Ciro Martire.