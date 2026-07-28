Lacrime nel Casertano per Sara, la 27enne muore dopo l’incidente

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Sara Zona è morta dopo un grave incidente in moto avvenuto a Cellole. La comunità di Calvi Risorta si era stretta in preghiera ma le speranze di amici e parenti si sono spente venerdì scorso quando il cuore della 27enne ha smesso di battere. L’incidente si era verificato sull’Appia il 16 luglio scorso quando Sara, che viaggiava a bordo di una moto, ha avuto un impatto con un’auto. La ragazza era stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero. Era stata ricoverata in terapia intensiva dove è deceduta a causa delle gravi lesioni subite.

“Ci sono notizie davanti alle quali le parole sembrano perdere significato. Non so perché alcune vite vengano spezzate così presto, né se esista una risposta capace di dare un senso a un dolore tanto grande. So soltanto che, quando una persona se ne va, ciò che resta è il bene che ha lasciato negli altri. Io voglio ricordarti con quella dolcezza che ti distingueva e con l’amore sincero che mettevi in ogni gesto. Lo si vedeva anche dal tuo instancabile impegno per i tuoi amati animali, sempre pronta a prenderti cura di chi non aveva voce, a cercare loro un rifugio, una casa, una possibilità. Era il riflesso di un cuore capace di vedere il valore della vita, anche quando gli altri passavano oltre. Che la terra ti sia lieve, dolce Sara“, scrive Margherita.

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Colto da malore mentre è in auto con la moglie, morto dopo l’incidente a Napoli

Venerdì alle 16:00, gli agenti dell’U.O. Avvocata della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in via Argine per effettuare i rilievi tecnici relativi a un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura.

In base alle prime ricostruzioni e ai rilievi condotti sul posto, una autovettura proveniente da Volla e diretta verso Napoli, giunta all’altezza della rotonda di Via Consolini, è improvvisamente deviata verso destra. Il veicolo è salito sul marciapiede andando a impattare con violenza contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della SS162dir.

All’origine del sinistro vi sarebbe un improvviso malore che ha colpito il conducente, un uomo di 81 anni residente a Volla, causandone la perdita di controllo del mezzo.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto d’urgenza del conducente e della moglie, presente a bordo come passeggera, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle ore 21:00 il personale sanitario ne ha constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni sopraggiunte. La moglie dell’uomo ha riportato unicamente lesioni lievi.

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dell’autovettura per le necessarie perizie tecniche e ha messo la salma dell’81enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico, che dovrà confermare ufficialmente le cause del decesso.