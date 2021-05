“Ho ripercorso le mie attività professionali più recenti, ma non riesco a trovare spiegazioni che possano aver indotto qualcuno a mettere in atto una cosa del genere. Resta un segnale tutto da decifrare”. Lamberto Pianese, anatomopatologo della Asl di Avellino e consulente delle Procure presso i Tribunali di Avellino e Benevento si dice “sconcertato ed anche incuriosito” dal pacco a lui indirizzato contenente un cuore di animale, probabilmente maiale, che ieri mattina uno sconosciuto ha lasciato alla guardiania del Sert di Avellino, la struttura sanitaria che si occupa di tossicodipendenze presso la quale Pianese ha lavorato fino a qualche tempo fa.

Un avvertimento criminale in piena regola sul quale indaga la Squadra Mobile della Questura di Avellino. A consegnare il pacco alla guardia giurata in servizio al Sert è stato un uomo che si è presentato senza camuffamenti. Gli investigatori stanno procedendo alla verifica delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza della zona, in pieno centro di Avellino, non essendo la struttura sanitaria munita di telecamere. (ANSA).