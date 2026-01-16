Lang, nervi tesi e mercato aperto: il Napoli riflette sul futuro dell’olandese

PUBBLICITÀ

La sostituzione arrivata nell’ultima gara non è stata digerita da Noa Lang. L’esterno olandese è uscito dal campo nel momento probabilmente migliore della sua partita, quando stava iniziando a prendere fiducia e a rendersi più incisivo, seppur a sprazzi. Una scelta che Lang ha accolto con evidente disappunto, reazione comprensibile per un giocatore che sta cercando continuità e spazio per ritrovare sicurezza nei propri mezzi. Un esempio che racconta anche il momento delicato vissuto dall’ex PSV, ancora alla ricerca di una definitiva affermazione in maglia azzurra.

OBIETTIVI PERSONALI E MONDIALE NEL MIRINO

Al di là dinamiche di campo, Lang ha un obiettivo personale molto chiaro: giocare con regolarità per provare a conquistare un posto nella Nazionale olandese in vista del prossimo Mondiale. Proprio per questo motivo il giocatore non sembra particolarmente attratto dalle sirene provenienti dalla Turchia, dove alcuni club hanno già manifestato un interesse concreto. Per Lang, la priorità resta un contesto competitivo che gli garantisca visibilità e continuità, elementi fondamentali per restare nel giro dell’Olanda.

IL NAPOLI TRA ESIGENZE TECNICHE E MERCATO

Sul tavolo, però, c’è ancora la necessità del Napoli di fare cassa. La politica del “saldo zero” impone al club di Aurelio De Laurentiis di cedere prima di acquistare, e il nome di Lang figura tra i principali indiziati per una possibile partenza. Arrivato la scorsa estate dal PSV per circa 28 milioni di euro, l’esterno non ha ancora convinto pienamente né Antonio Conte né la dirigenza, che ora sembrano più aperti a valutare una cessione.

PREMIER LEAGUE, TURCHIA E BUNDESLIGA: GLI SCENARI

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il mercato attorno a Lang è tutt’altro che fermo. Oltre al Fulham, anche un altro club di Premier League ha contattato il Napoli, mentre restano vivi gli interessi della Turchia. Attenzione anche alla Bundesliga: dalla Germania sarebbero pronti a muoversi due club che hanno già sondato il terreno con l’entourage del giocatore. La posizione del Napoli è chiara: Lang può partire, ma solo a titolo definitivo e alle giuste condizioni economiche.

IL NODO SOSTITUTIVO E IL PRECEDENTE KVARATSKHELIA

Un’eventuale cessione di Lang libererebbe risorse importanti, ma aprirebbe anche un interrogativo cruciale: chi arriverebbe al suo posto? Il precedente della partenza di Kvaratskhelia a Gennaio pesa ancora. All’epoca il Napoli riuscì a prendere soltanto Okafor in prestito, con un impatto minimo. Nonostante ciò, la squadra riuscì comunque a vincere lo scudetto, dimostrando forza di idee e compattezza. Un precedente che invita alla cautela, mentre il futuro di Lang resta tutto ciò da decifrare.