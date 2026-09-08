PUBBLICITÀ

Le mani della camorra sul contrabbando di carburanti. È quanto emerso da un’indagine della Dda di Napoli che ha portato all’esecuzione di un provvedimento del Tribunale del Riesame nei confronti di tre persone.

Due sono state raggiunte dalla misura della custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti energetici, aggravata dal collegamento con le attività del clan camorristico dei Mazzarella, mentre una terza è indagata per associazione di tipo camorristico riferita al sodalizio.

PUBBLICITÀ

Le mani della camorra sul contrabbando di carburanti, tre arresti nel clan Mazzarella

L’attività, diretta e coordinata dalla Dda partenopea, è stata delegata ai finanzieri del Comando provinciale di Caserta. Il provvedimento è diventato definitivo lo scorso 15 luglio, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dalle difese degli indagati. Due dei tre sono stati raggiunti in carcere, mentre per il terzo, trasferitosi in Grecia e resosi irreperibile, è stato emesso un mandato di arresto europeo: dopo circa un mese di latitanza si è costituito lo scorso 25 agosto nel carcere di Secondigliano. Si tratta, nello specifico, di Salvatore Fido detto ‘o chiò, che è stato anche numero uno del clan, Giuseppe Savino e Gabriele Amodio

Le indagini della Dda hanno accertato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di prodotti energetici, in contatto con fornitori comunitari e nazionali per l’approvvigionamento di carburante di contrabbando, poi immesso illecitamente in consumo attraverso depositi commerciali e distributori compiacenti sul territorio campano. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato punti di contatto tra la struttura criminale e soggetti organici al clan Mazzarella.

Nel corso dell’attività sono stati complessivamente sequestrati 133.796 litri di prodotti energetici, mentre il consumo in frode accertato ammonta a oltre 10 milioni di litri sottratti al fisco, per un’evasione tra accisa e Iva pari a circa 7,8 milioni di euro. Le indagini hanno infine fatto emergere la fittizia creazione e successiva cessione di crediti fiscali derivanti da dichiarazioni Iva fraudolente, per un valore di oltre 6 milioni di euro.