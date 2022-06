Lei 67 anni e lui 24, la coppia su TikTok: “Siamo pronti per avere un bambino”

Avevamo già parlato del caso di Quran e della sua fidanzata (ora moglie) Cheryl, che vivono la loro storia d’amore a suon di video ironici su TikTok. Nulla di strano, se non fosse che lui ha 24 anni, lei 61, e i commentatori sui social sembrano decisi a voler ricordare di continuo la loro differenza di età di 37 anni, tra offese, attacchi continuativi di haters e pregiudizi. Adesso i due – che vivono in Georgia, Stati Uniti – hanno rivelato sempre tramite un video di essere pronti per un bambino, dichiarazioni che, al di là dell’odio in rete, hanno scatenato un’ondata di perplessità. I due stanno pensando alla maternità surrogata o all’adozione. “Adesso vogliamo farci una famiglia insieme” ha detto Cheryl – che ha già 7 figli e 17 nipoti – al magazine “Closer”.

“Quran ha sempre voluto bambini – continua lei – e io voglio essere la madre di suo figlio. Sicuramente, a causa della mia età, dobbiamo ricorrere alla maternità surrogata o all’adozione, ci stiamo informando”.

Intorno ai due è nata una certa curiosità. E per un periodo si è anche pensato che avessero rotto, voci smentite dallo stesso Quran, sempre tramite TikTok: “Siamo una squadra – ha detto – lei è mia moglie, finché morte non ci separi. Non andiamo da nessuna parte”. La coppia ha sempre descritto la propria vita sessuale come ‘favolosa’ e di recente ha aperto anche un account su OnlyFans, piattaforma di contenuti a pagamento riservati agli adulti, per provare a guadagnare qualcosa con i loro video più hot.