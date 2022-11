L’ex Suor Cristina: “Sono ancora vergine, ma ora ho tanti spasimanti”

Cristina Scuccia, conosciuta come Suor Cristina, ha tolto il velo. Ma come in tutte le vicende c’è chi non è d’accordo con la sua scelta e ha reagito in modo “distaccato”.

La decisione di Suor Cristina

L’abbiamo vista per la prima volta nel 2014 come la vincitrice di The Voice come suor Cristina. Ad oggi però la vediamo con nuove vesti; ormai non è più Suor Cristina lei, infatti ha tolto il velo, rivoluzionando la sua vita e tornando ad essere Cristina Scuccia.

Quella di Cristina è stata una scelta di vita che non ha nulla a che vedere con la sua fede e con Dio, che serba ancora nel suo cuore. La sua decisione non è legata alla Chiesa, ma ad altri aspetti. Il periodo del Covid, per esempio, l’ha molto toccata, e indotta alla riflessione. “È stato il momento in cui ho capito quello che avrei dovuto fare. Io sono sempre la stessa, con abiti diversi, ma sono sempre io. Prima ero impaurita per il timore di deludere chi ha creduto in me e sono andata in crisi. Non sapevo più chi fossi, ero ingabbiata in un abito e in regole strette“.

Chiarimenti nell’intervista a Verissimo

Il chiarimento dell’ex suora e della sua scelta avvienine nell’ospitata da Silvia Toffanin che conduce Verissimo. A una prima occhiata nessuno l’avrebbe riconosciuta, ormai abituati in una visione di Cristina come suora. Il suo successo iniziale infatti è avvenuto, per sì per la sua formidabile voce che l’ha portata a vincere The Voice, ma soprattutto per il suo personaggio. Una suora che non aveva paura delle ripercussioni.

Quella che oggi è Cristina Scuccia ha fatto la sua scelta: ha lasciato la vita consacrata per dedicarsi alla sua grande passione, la musica. “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”, ha dichiarato la giovane, che ha scelto di lasciarsi alle spalle il convento dopo ben 15 anni.

Durante l’intervista a Verissimo con tanto di piercing al naso e tacchi, la 35enne ha ammesso che “bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta”.

Confidenze un po’ piccanti e la vita amorosa di Cristina

Continuando l’intervista con la Toffanin, Cristina Scuccia si è lasciata andare a confidenze anche più piccanti: “Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni. L’amore? Non l’ho mai fatto”. La 35enne ha affermato poi rivolgendosi alla conduttrice: “I mei genitori mi hanno trasmesso l’insegnamento per cui avrei potuto farlo solo dopo il matrimonio. Solo se avessi trovato l’uomo della mia vita mi sarei donata. Ma poi ho deciso di donarmi al Signore, è stato davvero un colpo di fulmine”.

Oggi Cristina sembra comunque serena e non esclude di poter trovare l’amore: “Sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo”.

Le parole delle suore Orsoline

Cristina sembra una persona nuova, ma in parte è sempre se stessa: è cresciuta, è diventata donna. Fa la cameriera e vive in Spagna, e naturalmente spera di poter realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della musica. Ha avuto il coraggio di non rimanere “intrappolata” nella sua identità, e di compiere una delle scelte più difficili. E coraggiose.

Ma come tutte le scelte prese da personaggi pubblici, c’è chi l’appoggia e chi invece, soprattutto tramite social, non è d’accordo e quindi si sentono in diritto di esprimere il proprio risentimento. Anche la reazione delle suore orsoline, cui Cristina faceva parte, in un primo momento è stata distaccata. “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“ una frase netta. Secca, una replica che non lascia presagire nulla se non effettivamente il distacco dalla scelta della Scuccia.