Tornano in vendita le scarpe della Lidl, a novembre erano sold out dopo poche ore

Le sneakers messe in vendita da Lidl Italia a novembre e andate sold out in poche ore, sono ritornate. O meglio, manca pochissimo. Da questo mese, infatti, saranno di nuovo sugli scaffali della catena di supermercati tedeschi.

Le scarpe blu, gialle e rosse con suola bianca e nera torneranno disponibili dal 10 maggio. Il prezzo è rimasto invariato e, di conseguenza, sarà uguale a quello dello scorso anno: un paio di scarpe costerà 13 euro.

La nuova collezione scarpe della Lidl

Le scarpe erano andate a ruba appena uscite, con l’annuncio del sold out arrivato poco dopo. In molti sono rimasti con il desiderio di acquistarle senza, però, trovarle più in commercio. Almeno fino ad oggi, con la Lidl che ha rilanciato il prodotto della ‘Fan Collection’. E non solo. L’azienda, difatti, ha lanciato anche la collezione di scarpe Crivit Ocean Bound: si tratta di scarpe realizzate con il 100% di plastica riciclata, in parte recuperata anche dagli oceani. In questo caso potrete scegliere fra i colori nero, rosa e grigio (e saranno disponibili sia in versione per adulti che per bambini).

Il lancio sul mercato a novembre 2020

Sono stati 660 i punti vendita italiani di Lidl sono stati presi d’assalto, per capire che molte delle sneakers della nota catena di supermercati venivano acquistate con il solo scopo di trarci guadagno online. Il marchio tedesco, infatti, ha lanciato sul mercato calzettoni, ciabatte e scarpe appartenenti alla «Lidl Fan Collection». C’è da dire che si tratta di una linea in edizione limitata, ma che si è trovata comunque di fronte a tantissima domanda. A novembre scorso i supermercati sono stati interessati a frequenti assembramenti proprio a causa della nuova linea di abbigliamento. In alcuni video che girano sul web, si vedono clienti che corrono tra le corsie per accaparrarsi i prodotti. E come se non bastasse, questi ultimi vengono messi nuovamente sul mercato ma a prezzo gonfiato.