Lite condominiale finisce nel sangue, caccia aperta a Giovanni Bianco

È caccia aperta in tutta Napoli e provincia a Giovanni Bianco, l’uomo che ha ferito il suo vicino a colpi di pistola dopo l’ennesima lite per motivi condominiali. I fatti sono avvenuti in un palazzo di via Tito Livio a Posillipo. Tutto è iniziato quando un ragazzo, residente nello stabile, ha incrociato un condomino con il quale ha iniziato a discutere a causa dei due animali domestici di cui questi è proprietario. Ne è nata una lite poi conclusasi con un nulla di fatto.

Il dramma si è consumato poco dopo quando l’uomo, il 41enne Giovanni Bianco, ha incrociato il padre del 21enne con il quale è iniziata una nuova discussione. A quel punto dopo l’ennesima parola di troppo Bianco ha estratto una pistola mirando alla testa dell’altro, un parrucchiere 49enne. L’uomo ha esploso tre proiettili in rapida successione e l’uomo è stato ferito di striscio alla testa. Fortunatamente non è i pericolo di vita. Bianco, subito dopo il raid è fuggito e adesso è ricercato: dovrà rispondere di di tentato omicidio e detenzione illegale d’arma da fuoco. Delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato di Posillipo. L’uomo è originario della zona Mercato ed è il titolare di una società che si occupa di rifornire i canapa store sul territorio nazionale.