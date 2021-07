Ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato il suicidio, rimanendo gravemente ferito. L’agghiacciante vicenda è avvenuta a Taranto, in un’abitazione di via Boiardo, in località Salinella. L’uomo, un 75enne, è ora piantonato in ospedale dai carabinieri.

L’anziano, Cosimo Marseglia, al momento ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è vigile e cosciente. I carabinieri sono in attesa degli esiti finali degli accertamenti di polizia giudiziaria che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

L’omicida, Cosimo Marseglia, è un pensionato ex Ilva e avrebbe inferto diversi fendenti alla moglie, Maria Greco, casalinga, poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso procurandosi diversi tagli. All’arrivo dei soccorsi era riverso sul pavimento sanguinante ma ancora vivo. Così trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore di turno Enrico Bruschi.