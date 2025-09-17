Una lite per futili motivi è degenerata nella serata di ieri lungo la strada Domiziana, nel tratto ricadente nel Comune di Mondragone.
A fronteggiarsi sarebbero stati due giovani, uno dei quali ha estratto un coltello colpendo l’altro, un giovane immigrato di colore, alla gola.
Lite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola
Fortunatamente il fendente ha raggiunto la vittima solo di striscio, evitando conseguenze più gravi.
Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe un ventenne già noto alle forze dell’ordine e con precedenti problemi comportamentali.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno bloccato il giovane e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso.
La vittima è stata soccorsa e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.