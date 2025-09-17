PUBBLICITÀ
HomeCronacaLite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola
CronacaCronaca locale

Lite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Lite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola
Lite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola
PUBBLICITÀ

Una lite per futili motivi è degenerata nella serata di ieri lungo la strada Domiziana, nel tratto ricadente nel Comune di Mondragone.

A fronteggiarsi sarebbero stati due giovani, uno dei quali ha estratto un coltello colpendo l’altro, un giovane immigrato di colore, alla gola.

PUBBLICITÀ

Lite finisce a coltellate a Mondragone, giovane colpito alla gola

Fortunatamente il fendente ha raggiunto la vittima solo di striscio, evitando conseguenze più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe un ventenne già noto alle forze dell’ordine e con precedenti problemi comportamentali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno bloccato il giovane e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

La vittima è stata soccorsa e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati