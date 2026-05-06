Lite per il parcheggio a Castellammare finisce a colpi di casco, ragazzo in ospedale

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Lite nel traffico questa mattina a Castellammare di Stabia, a pochi passi dal lungomare. Intorno alle 9, lungo Corso Vittorio Emanuele, un giovane alla guida di un’auto stava effettuando una manovra di parcheggio quando avrebbe ostacolato uno scooter in transito.

Da lì sarebbe nato un acceso confronto tra i due, degenerato rapidamente. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, il centauro avrebbe aggredito l’automobilista colpendolo più volte con il casco.

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Il ragazzo ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale San Leonardo con diverse lesioni alla testa. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato locale, che stanno valutando la posizione del conducente dello scooter.