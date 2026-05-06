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Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che, in pieno giorno, si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove vi è il transito di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Atti osceni in pubblico nel parcheggio dell’Ikea ad Afragola, scattano le denunce

Il Comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi.

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Il dato allarmante è il viavai di persone, che interagisce attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi in questo piazzale, cercando intimità dietro alcune piante poste a confine con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere nei pressi del parcheggio del centro commerciale è ubicato a pochi passi dal cimitero.

Durante le attività di controllo gli Agenti della Polizia Locale hanno posto in stato di fermo in orari diversi sei cittadini, di sesso maschile, colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività i sei cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.