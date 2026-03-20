Lite per l’acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi l’orecchio del padrone di casa

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A Villaricca 2 la rissa tra il proprietario di casa e un affittuario ha assunto dei contorni a dir poco grotteschi. Il tutto per delle divergenze causate dalla mancanza d’acqua, problema che nella zona persiste da più di una settimana.

Lite condominiale a Villaricca finisce nel sangue, inquilino strappa a morsi l’orecchio del proprietario

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 marzo. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la discussione nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.

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Il 33enne affittuario sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. L’affittuario, a quel punto, strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa.

I carabinieri arrivano sul posto tra il caos generale. La vittima viene trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”.

Il 33enne viene arrestato. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.