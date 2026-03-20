PUBBLICITÀ
HomeCronacaLite per l'acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi...
CronacaCronaca locale

Lite per l’acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi l’orecchio del padrone di casa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lite per l'acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi l'orecchio del padrone di casa
Lite per l'acqua a Villaricca finisce nel sangue, inquilino stacca a morsi l'orecchio del padrone di casa
PUBBLICITÀ

A Villaricca 2 la rissa tra il proprietario di casa e un affittuario ha assunto dei contorni a dir poco grotteschi. Il tutto per delle divergenze causate dalla mancanza d’acqua, problema che nella zona persiste da più di una settimana.

Lite condominiale a Villaricca finisce nel sangue, inquilino strappa a morsi l’orecchio del proprietario

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 marzo. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la discussione nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.

PUBBLICITÀ

Il 33enne affittuario sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. L’affittuario, a quel punto, strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa.

I carabinieri arrivano sul posto tra il caos generale. La vittima viene trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”.

Il 33enne viene arrestato. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati