Lo spaccio si sposta nel bosco, 5 arresti e raffica di sequestri nel Casertano

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Continua incessante l’azione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Caserta nel contrasto al traffico, alla vendita di sostanze stupefacenti nell’alto casertano. Nella sola stagione estiva i controlli effettuati dai Finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese hanno infatti portato all’arresto di 5 persone per il reato di detenzione e spaccio e al sequestro di 800 grammi di sostanza stupefacente, pari a circa 1.200 dosi, tra hashish, cocaina, crack e marijuana, oltre a euro 9.000 in contanti costituenti il provento dell’attività illecita.

Gli arrestati avevano individuato zone isolate, raggiungibili attraverso strade sterrate, talvolta in prossimità di aree boschive e caratterizzate da fitta vegetazione, per agire lontano da occhi indiscreti e per avere maggiori possibilità di fuga in caso di intervento delle Forze dell’Ordine durante lo spaccio.

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I numeri del 2026

Il bilancio complessivo dell’attività antidroga svolta nel corso dell’anno registra, ad oggi, 8 persone arrestate e 8 denunciate all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonché 31 soggetti segnalati alla competente Autorità amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

Da inizio anno sono stati complessivamente sequestrati circa 2 kg. di sostanza stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana, oltre ad euro 12.000 in contanti, frutto dell’attività di spaccio. Le attività della Guardia di Finanza casertana nel settore testimoniano come il Corpo, attraverso il controllo economico del territorio, assicuri un continuo presidio di legalità a

difesa e a tutela della collettività.

Gli interventi in questione si inseriscono, inoltre, nella più ampia lotta alle condotte illegali poste in essere dalla criminalità organizzata e mirano ad individuare e a disarticolare quei consessi che, anche attraverso il traffico di droga, accumulano e riciclano i proventi illeciti nel sistema economico e finanziario sano del Paese.