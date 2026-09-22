Chiedeva video intimi alle pazienti, a processo il finto ginecologo napoletano

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Il gup del Tribunale di Lecce, Luca Scuzzarella, ha rinviato a giudizio S.S.U, accusato di aver finto di essere un ginecologo e di aver adescato, tra luglio e ottobre 2021, diciotto donne tra i 20 e i 40 anni, sedici delle quali residenti nel Salento. Il 44enne è originario di Torre Annunziata ma è residente in provincia di Matera

Dovrà rispondere di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche. Le indagini erano partite dopo la denuncia di una studentessa 24enne di Lecce. L’uomo, dopo essere entrato in possesso degli esami delle vittime, le avrebbe poi contattate telefonicamente spacciandosi per un medico, con la scusa di chiedere ulteriori accertamenti. Con questo stratagemma le avrebbe convinte a compiere atti di autoerotismo davanti alla webcam del computer.

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