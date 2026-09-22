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Sorpresi a frugare nell’auto in sosta, malviventi si schiantano contro la volante mentre fuggono

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sorpresi a frugare nell'auto in sosta, malviventi si schiantano contro la volante mentre fuggono
Sorpresi a frugare nell'auto in sosta, malviventi si schiantano contro la volante mentre fuggono
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Questa mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali a carico di due soggetti gravemente indiziati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Sorpresi a frugare nell’auto in sosta, malviventi si schiantano contro la volante mentre fuggono

In particolare, lo scorso 25 maggio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato i soggetti che, dopo aver infranto il vetro di una vettura in sosta, stavano rovistando al suo interno. In quei frangenti, i due, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

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Ne è scaturito un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose, fino a quando, dopo aver impattato contro un’altra volante, i soggetti hanno abbandonato il veicolo, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

A seguito degli accertamenti effettuati sul veicolo e di una complessa attività investigativa, gli agenti sono riusciti ad identificare i presunti responsabili dei fatti di reato.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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