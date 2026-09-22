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Questa mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali a carico di due soggetti gravemente indiziati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Sorpresi a frugare nell’auto in sosta, malviventi si schiantano contro la volante mentre fuggono

In particolare, lo scorso 25 maggio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato i soggetti che, dopo aver infranto il vetro di una vettura in sosta, stavano rovistando al suo interno. In quei frangenti, i due, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

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Ne è scaturito un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose, fino a quando, dopo aver impattato contro un’altra volante, i soggetti hanno abbandonato il veicolo, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

A seguito degli accertamenti effettuati sul veicolo e di una complessa attività investigativa, gli agenti sono riusciti ad identificare i presunti responsabili dei fatti di reato.