Travolta fuori il noto locale a Napoli, 14enne ricoverata al Cardarelli

L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte nei pressi di un noto locale frequentato da giovani a Fuorigrotta. La 14enne stava attraversando la carreggiata quando un centauro di 20 anni, in sella al suo scooter, l’ha presa in pieno, sbalzandola di diversi metri. La vittima è attualmente ricoverata in ospedale al Cardarelli in prognosi riservata.

Proprio durante la serata c’era stata una manifestazione nella zona del deputato Francesco Emilio Borrelli e degli esponenti di Avs Carlo Ceparano, Rosario Pugliese, Benedetta Sciannimanica e il papà di Rita Granata vittima della strada con i residenti. “Siamo rimasti fino alle 23: 30 circa – spiega Borrelli– circondati da ragazzini in molti casi con meno di 12 anni senza genitori. Tanti minorenni che correvano a tutta velocità lungo le aree limitrofe allo stadio Maradona senza alcun controllo. Qui non solo c’è bisogno di più forze dell’ordine ma è necessario intervenire sulle famiglie che permettono tutto ciò. Siamo all’anarchia totale oramai”. Stasera alle 22:30 è previsto un nuovo presidio dei residenti e del parlamentare.

