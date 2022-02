Lol-chi ride è fuori, è iniziata la seconda stagione: tante novità nel format comico su Amazon

Da ieri, 24 febbraio, sono finalmente disponibili su Amazon Prime Video i primi 4 episodi della seconda stagione di LOL – chi ride è fuori. Il comedy show targato Amazon è diventato un vero e proprio cult, avendo fornito al mondo social una quantità incredibile di frasi e personaggi iconici, trasformatisi nei più svariati memes.

Le regole di Lol – chi ride è fuori

Lo show, sostanzialmente, consiste in una gara. In particolare, la sfida vede 10 comici entrare in una grande stanza e restare per 6 ore, resistendo alla tentazione di ridere – o sorridere – agli sketch e alle gag degli avversari. Alla prima risata scatta l’ammonizione, alla seconda l’espulsione. Il vincitore riceverà 100.000 euro da donare in beneficienza all’ente che preferisce.

Il cast di Lol e i miglioramenti al format

Se l’anno scorso, con la prima edizione, format e cast si sono rivelati vincenti, la seconda edizione non è da meno, facendo anche tesoro degli – impercettibili – errori commessi. Il cast si riconferma eterogeneo e, per questo, esilarante. Infatti, a partecipare, quest’anno, sono: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family. E ancora: Diana del Bufalo, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase. A condurre è nuovamente Fedez, sta volta accompagnato da Frank Matano (concorrente della scorsa edizione). Insieme, poi, a qualche sporadica comparsa di Lillo – aka Posaman. In un abilissimo alternarsi di volti noti, provenienti dal mondo della televisione e dei social. Rispetto alla prima edizione, lo show prosegue sicuramente in maniera più fluida e ad un ritmo più serrato. A pochi minuti dall’inizio, il gioco è già entrato nel vivo e si cominciano a delineare i primi pronostici.

I concorrenti più “temuti”

Anche se basta davvero poco per intuire che il più temuto dagli altri concorrenti, in quest’edizione, è Corrado Guzzanti. Guzzanti può mietere vittime, non solo per la sua disarmante capacità di modulare la voce o per il catalogo smisurato di personaggi ai quali può attingere. Ma anche per le sue doti d’improvvisazione. Brevi frasi, pronunciate con tempi comici perfetti e con l’espressione seria e disillusa, che sarebbero in grado di far crollare anche il più serio dei partecipanti. A tenergli testa, forse, è solo Maccio Capatonda. Un uomo capace di generare dal nulla giochi di parole e situazioni al limite del nonsense. A mettere in difficoltà gli avversari sono anche Virginia Raffaele e Mago Forrest. La prima con le sue precisissime ed esilaranti imitazioni, il secondo con le sue gag e le sue doti da showman. Molto comico, anche se un po’ a modo suo, anche Max Angioni, che vediamo letteralmente “bullizzato” dall’intero cast.

Un giudizio generale su Lol

In generale le aspettative dopo la prima stagione sembrano non solo rispettate, ma anche superate (complice anche il livello stratosferico del cast). Molto carina l’idea di adibire l’intero teatro a museo in onore della prima edizione, con riferimenti, citazioni e props divenuti iconici. Non resta, quindi, che attendere di guardare gli ultimi due episodi, in uscita il 3 marzo sempre su Prime Video.