Lotta alla contraffazione, maxi sequestro di profumi falsi nel deposito a Napoli

Circa 38mila confezioni di profumi con i marchi contraffatti e 100mila articoli elettrici ritenuti non sicuri sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli che hanno denunciato due persone per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

Lotta alla contraffazione a Napoli, maxi sequestro di profumi falsi e articoli elettrici pericolosi

I finanzieri della Compagnia di Portici, nei pressi della zona industriale del capoluogo campano, hanno sottoposto a controlli un furgone individuando così circa 5mila confezioni di profumi contraffatti, custoditi in decine di plichi.

Grazie agli accertamenti sono risaliti a un locale utilizzato come deposito della merce, nella disponibilità di un imprenditore di nazionalità cinese, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 33mila confezioni di profumi contraffatti, etichettati con loghi falsi di noti e prestigiosi brand nazionali e internazionali.

La merce, destinata ad alimentare un mercato parallelo illegale, avrebbe fruttato un guadagno di oltre un milione di euro.

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati circa 100mila prodotti elettrici privi di qualsiasi certificato di conformità alla normativa europea sui quali c’era un falso marchio “CE”

