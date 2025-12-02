Morto dopo il sushi al Vomero, condannato il ristoratore e assolto il medico

PUBBLICITÀ

Il ristoratore cinese è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione e al risarcimento delle parti civili, invece è stato assolto il medico. Sì è chiuso oggi il processo di primo grado per la morte di Luca Piscopo. Il 15enne è morto il 2 dicembre 2021 per una miocardite dopo 8 giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare arrivata dopo aver mangiato sushi in un ristorante “all you can eat” del Vomero. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Giuliana Taglialatela come riporta il Corriere del Mezzogiorno.

A giudizio erano finiti l’imprenditore cinese e il medico di base della famiglia Piscopo, con le accuse di omicidio colposo (contestato ad entrambi gli imputati) e reati che riguardano l’igiene e la conservazione degli alimenti solo per il titolare del locale.

Al termine della sua requisitoria, il pm Federica D’Amodio aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione per il ristoratore (difeso dall’avvocato Arturo Cola) e ad un anno e otto mesi per il medico (assistito dall’avvocato Vittoria Pellegrino).