Fine dell’incubo per Luca Sepe, l’artista napoletano è stato dimesso dal Cotugno

Luca Sepe dimesso dall’Ospedale Cotugno di Napoli. A dare l’annuncio è stato lo stesso artista napoletano tramite le proprie Instagram Storie’s: “La notizia che aspettavo e che devo dire anche molti di voi aspettavate è arrivata: alle 15 mi dimettono dall’Ospedale Cotugno, dove sono ricoverato dal primo gennaio e quindi da 17 giorni“.

Luca Sepe dimesso dal Cotugno

Luca Sepe, positivo al Covid dal 27 dicembre, era ricoverato nel centro di Malattie Infettive dallo scorso 1 gennaio. Purtroppo poco dopo il contagio le condizioni del cantante erano peggiorate al punto da rendere necessario il ricovero. Questo pomeriggio però, dopo 17 giorni di ricovero, è stato finalmente dimesso: “Oggi è il 21esimo giorno e secondo il decreto legge, emesso a luglio, nonostante sia ancora positivo risulto non infettivo e quindi non sono un pericolo per me di infettarmi ancora ne per gli altri“, spiega su Instagram Luca Sepe.

“Vi prego di perdonarmi se non riesco a rispondere a tutti i messaggi di auguri per le mie dimissioni dall’ospedale, ma siete davvero migliaia”, ha poi scritto sia nelle Storie’s che con un post pubblicato su Instagram. Tra gli artisti a fargli gli auguri per le dimissioni anche Nino D’Angelo che scrive: “Evvai”. Messaggi, tra gli altri, anche da Gianluca Capozzi e Marika Fruscio.

Appena uscito dalla struttura ospedaliera, Luca Sepe si è concesso un caffè in compagnia del Fratello.