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Trovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Il professore universitario 84enne era disperso nel Lago di Vico dal 27 giugno scorso, dopo un tuffo in acqua dalla barca sulla quale si trovava assieme alla moglie, e non è più riemerso. Il cadavere è stato trovato questa mattina a distanza di settimane.

Luigi Cavallari, trovato dopo più di un mese il cadavere del marito della ministra Roccella

Molto probabilmente sulla salma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, verrà fatta l’autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi è che abbia avuto uno shock termico a causa della temperatura dell’acqua.

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Le ricerche del corpo di Luigi Cavallari sono andate avanti per settimane, continuate a oltranza, fino a quando purtroppo si sono concluse con il peggiore degli esiti. Si sono concentrate in particolare a ridosso della riva di Punta del Lago, nel territorio compreso tra i Comuni di Ronciglione e Caprarola. Le operazioni hanno interessato un gran dispiegamento di personale e mezzi, tra sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri con il Nucleo subacquei, guardia di finanza e polizia.

Le operazioni sono state rese particolarmente complicate dalla scarsa visibilità del Lago di Vico. Fondamentali nelle ricerche si sono rivelati i sonar a scansione laterale, apparecchiature acustiche utilizzate appunto per mappare i fondali e che permettono di lavorare in assenza di visibilità ottica. Un fondale quello del Lago di Vico, profondo circa 50 metri, caratterizzato per i primi 8/9 metri di profondità da ‘matasse’ di vegetazione. Successivamente la visibilità è difficoltosa, con un substrato limo-argilloso, che crea molta sospensione.