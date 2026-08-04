HomeCronacaDetenuti diventano assistenti bagnanti per 50 euro al giorno in Salento
CronacaCronaca nazionale

Detenuti diventano assistenti bagnanti per 50 euro al giorno in Salento

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Detenuti diventano assistenti bagnanti per 50 euro al giorno in Salento
Detenuti diventano assistenti bagnanti per 50 euro al giorno in Salento
PUBBLICITÀ

Un’opportunità concreta di riscatto per 14 detenuti del carcere Borgo San Nicola di Lecce: grazie al progetto “Io Salvo”, quest’estate lavorano come assistenti bagnanti. Come spiega La Stampa, si tratta di un’occupazione vera e propria con obiettivo il reinserimento sociale. I partecipanti sono stati assunti con regolare contratto (50 euro al giorno per 36 ore settimanali) e sono operativi da giugno a metà settembre in otto lidi privati tra San Cataldo, Torre Chianca e San Foca, oltre che in un agriturismo con piscina. Uno di loro, in semilibertà, è stato assegnato a Taranto.

“Per chi ha commesso crimini pesanti è un segnale fortissimo”, dichiara Mauro Della Valle (Confimprese Demaniali). “Lavorano su un bene dello Stato e mettono a rischio la propria vita per salvare quella dei bagnanti”. Il successo del progetto fa ben sperare per il futuro: l’obiettivo per la prossima stagione è di ampliare l’iniziativa alle spiagge libere ed esportarla in altre carceri italiane.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ