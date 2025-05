Luigi Guarino lo ‘spazzasindaci’, prima Poziello ora Pianese: la vendetta politica dopo 10 anni

PUBBLICITÀ

Se queste elezioni comunali 2025 a Giugliano dovessero avere un nome e cognome a Giugliano, non c’è dubbio che potrebbe riassumersi nella figura di Luigi Guarino. Da sempre re delle preferenze in fascia costiera, dopo anni di militanza nel centrodestra ha deciso questa volta di appoggiare il candidato a sindaco del centrosinistra Diego D’Alterio. Le preferenze della sua lista, Guarino Sindaco dalla costa al centro, sono infatti risultati decisivi per evitare quantomeno il ballottaggio. Se avesse messo a disposizione i suoi 3079 voti a sostegno di Pianese piuttosto che D’Alterio, il centrodestra avrebbe vinto al primo turno.

Dunque una scelta decisiva quella di Guarino, che per la seconda elezione consecutiva ha lasciato il segno grazie al suo bacino di preferenze tra Licola, Varcaturo e Lago Patria. Già nel 2020 Guarino sostenne il candidato del centrodestra Giuseppe Pietro Maisto al primo turno, ma scelse al ballottaggio di appoggiare apertamente il candidato del Pd Nicola Pirozzi, risultando decisivo nella sfida contro Antonio Poziello, suo rivale alle elezioni del 2015 quando fu proprio Guarino a perdere al ballottaggio. Quella sconfitta lasciò l’amaro in bocca a Guarino, soprattutto per la scelta di molti candidati di centrodestra di sostenere Poziello e non il centrodestra al secondo turno.

Un famoso detto dice che la vendetta è un piatto che va servito freddo, e Guarino lo sa bene visto che dopo 10 anni il Centrodestra, arroccato sempre su alcune figure storiche, è stato affossato proprio da Guarino. E lo sa bene anche Giovanni Pianese visto che nella lucida analisi post voto, tra le prime dichiarazioni ha attaccato proprio Luigi Guarino: “Non abbiamo commesso alcun errore in campagna elettorale, anzi. E’ già stato un miracolo mettere insieme i partiti di governo. Il problema è stata l’incoerenza di un signore (Luigi Guarino, ndr) che, dopo 30 anni in cui ha ricoperto ruoli apicali nel centrodestra, si sposta nel centrosinistra, determinando con una parte della città (la fascia costiera) il dato elettorale”.

Da D’Alterio, invece, si sono state parole di elogio nei confronti di Guarino condite da un semplice ma significativo “lo voglio bene”.

Che ruolo avrà Luigi Guarino e la sua lista è tutto da vedere ma è certo che d’ora in poi la fascia costiera sarà rappresentata in modo più massiccio in Assise, anche grazie alla presenza dell’altra lista Comitato Civico Costiero.

