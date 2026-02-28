Lulù Polito morta in casa ad Aversa, oggi l’ultimo saluto alla giovane

PUBBLICITÀ

Si sono tenuti oggi, alle 15:30, i funerali della 22enne Lucienne “Lulù” Polito, originaria di Aversa, tragicamente scomparsa a causa di un malore.

Lucienne era per tutti semplicemente “Lulù”. La giovane è stata stroncata da un arresto cardiaco che l’ha colta nella sua abitazione, lasciando familiari, amici e conoscenti nello sgomento.

Lucienne frequentava la facoltà di Scienze della Comunicazione presso la Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove stava costruendo il suo percorso di studi e il suo futuro, animata da sogni e progetti che si sono spezzati troppo presto. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, gentile, capace di trasmettere affetto e positività a chiunque le fosse accanto.

Le esequie si sono tenute presso la parrocchia SS. Immacolata di Aversa, dove la comunità si è ritrovata per darle l’ultimo saluto e stringersi attorno ai suoi cari in questo momento di immenso dolore.