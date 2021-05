Profondo sgomento nella comunità di Caserta per la tragica morte di Mimmo Rea. L’uomo, si è arreso al terribile male contro cui lottava da diverso tempo. Mimmo era conosciutissimo in tutta la provincia per la sua professione di chef. Il 54enne è deceduto questa mattina in una struttura medica privata a Santa Maria Capua Vetere. Era originario della zona di viale Michelangelo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore lasciati sui social. Tutti lo ricordano con profonda stima: “Condoglianze a tutta la famiglia, ciao zio mimmo rimmarai sempre nel mio” scrive Mario

Poi ancora: “Sono senza parole, tu sei stato la 1 persona, che ho conosciuto della tua famiglia ,eri un vero padre esemplare. Un ottimo cuoco eri veramente una brava persona riposa in pace”

Infine Melina scrive: “Aspettavo il tuo buongiorno come tutte le mattine ci salutavi tutti e invece ho avuto la brutta notizia che ci hai lasciato Mimmo Rea hai combattuto fino alla fine come il grande uomo che eri ,che il Signore ti accolga nelle sue braccia .R.i.p.mimmo condoglianze a tutta la famiglia”