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Lutto a Quarto per la scomparsa di un noto e conosciuto agente della Municipale di Quarto, Martino Di Matteo.

Lutto nella Polizia Municipale a Quarto, è morto l’agente Martino Di Matteo

Il post social del Comando di cordoglio per la sua morte: “Il Comando di Polizia Municipale di Quarto, profondamente colpito dalla triste notizia, desidera esprimere un sincero sentimento di cordoglio e la vicinanza alla famiglia del caro collega Martino Di Matteo, purtroppo scomparso”.

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Di seguito, il post di cordoglio del sindaco di Quarto Antonio Sabino: “L’Amministrazione Comunale e tutta la comunità si stringono con profondo dolore alla famiglia di Martino Di Matteo, nostro agente della Polizia Locale, venuto a improvvisamente a mancare.

Martino ha sempre svolto il proprio servizio con dedizione, professionalità e senso del dovere, mettendosi ogni giorno al servizio della nostra comunità.

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, rivolgo alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze. Grazie di tutto e riposa in pace, Martino”.