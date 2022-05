Made in Sud raggiunge il 7% di share, super ospiti Andrea Sannino e Franco Ricciardi

Numeri decisamente in rialzo per Made in Sud, che nella puntata di ieri ha fatto registrare oltre un milione (1.067.000) di spettatori e il 7% di share. Soltanto 7 giorni fa il programma Rai aveva fatto registrare uno share nettamente inferiore, pari al 5,4% (5,3 quello prima ancora).

Come sempre alla conduzione Clementino e Lorella Boccia, accompagnati da un Maurizio Casagrande sempre sul pezzo. Sul palco anche Andrea Sannino e Franco Ricciardi. I due artisti, accolti da un caloroso applauso, hanno portato il loro nuovo brano “Te voglio troppo bene”, un inno alla pace e all’amore.

A far divertire il pubblico ci pensa, come sempre, la rodata squadra di comici del programma. Non manca inoltre la musica con l’esibizione di Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

La scorsa settimana Insigne sul palco

Durante la puntata dello show comico di lunedì 23 maggio, seduto in prima fila tra il pubblico c’era anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, che ha salutato amici e squadra con una mega festa prima di imbarcarsi per il Canada, è salito sul palco insieme all’amico Clementino, conduttore del format: “La pastiera a Toronto non la troverò, ma la preparerà mia moglie” le parole dell’ormai ex capitano azzurro mentre riceveva in regalo in piennolo del Vesuvio. Poi “Un giorno all’improvviso“ cantata insieme allo stesso rapper e con il pubblico presente in studio.