Mala di Miano, scarcerato il padre del ras ‘o Malomm’ Pecorelli

Nemmeno una condanna a 12 anni per estorsione e rapine compiute a Bologna è riuscito a tenerlo in carcere. E così il tribunale di Sorveglianza di Napoli ha concesso gli arresti domiciliari per Rosario Pecorelli, 65enne padre del più famoso Oscar, ras di Miano conosciuto come ‘o malomm. Il tribunale della Libertà ha accolto in pieno le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, concedendo all’uomo l’attenuazione della misura cautelare.

Pecorelli senior era stato arrestato a giugno del 2024 nell’ambito della doppia inchiesta con cui polizia e guardia di finanza avevano inflitto un durissimo colpo al clan dei “capitoni”. Sotto la lente erano finite soprattutto le ultime operazioni finanziarie e commerciali con cui la cosca aveva ripulito il denaro sporco. Operazioni condotte tramite una serie di articolati escamotage per sottrarli al controllo del fisco.

Nonostante le accuse formulate a suo carico il padre del ras di Miano grazie all’esclusione dell’aggravante mafiosa, era riuscito a cavarsela con una condanna a soli 3 anni e 2 mesi di reclusione ottenendo anche allora la scarcerazione anticipata e il beneficio degli arresti domiciliari. Adesso la nuova ‘vittoria’ giudiziaria grazie alla linea condotta dal suo legale.