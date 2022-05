Malore per LDA durante un incontro con i fan ad Afragola: “Sono dovuto uscire”

Paura per LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, nonché uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici, ha accusato un leggero malore durante un instore. Per questo motivo, tramite i social, l’artista ha voluto chiedere scusa ai fan che erano presenti e l’hanno visto allontanarsi.



È successo nella giornata di ieri, martedì 17 maggio, durante una tappa ad Afragola. L’artista ha raccontato tutto nelle sue storie Instagram. Tantissimi i giovani che erano accorsi a vederlo e incontrarlo e che l’hanno visto allontanarsi. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, il cantante ora sta bene e si è completamente ripreso. Tramite il proprio profilo, LDA ha fatto sapere di essere dispiaciuto di quanto accaduto e di non essere riuscito a rispondere a tutti i messaggi ricevuti dai fan agli instore: “Sappiate che vi amo e grazie per i dolci” .

Ad ogni modo, poco dopo il piccolo D’Alessio è riuscito a incontrare tutti i ragazzi che erano arrivati ad Afragola per incontrarlo. “Chiedo scusa per quei cinque minuti in più che vi ho fatto attendere”, “Non ero lucido, mi girava la testa”, ha spiegato.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Bagno di folla a Piazza Vanvitelli, per LDA e gli altri ragazzi di Amici [ARTICOLO 11/05/2022]

Bagno di folla questo pomeriggio per Nunzio, LDA, Aisha e Dario, tra i protagonisti del programma televisivo Amici, che hanno trascorso alcuni momenti in compagnia dei propri fan al negozio TIM di Piazza Vanvitelli a Napoli. Gli appassionati del talent si sono intrattenuti con i ragazzi, scattando foto e ricevendo autografi.

Quella napoletana è la terza tappa del tour che vede i ragazzi di Amici ospiti in alcuni dei principali negozi TIM d’Italia, dopo Roma (Piazza Colonna, 27 aprile) e Milano (Piazza Gae Aulenti, 30 aprile).

Può dirsi la colonna portante di Amici 21, LDA, alla luce del fatto che vanta diversi record conseguiti nel percorso di studio nel canto intrapreso al talent, e ora torna a raccontarsi in un’intervista ripresa da La repubblica. I traguardi raggiunti al talent di Maria De Filippi, nel dettaglio, lo ergono a primo allievo cantante modello -nella storia di Amici di Maria De Filippi- a raggiungere il più alto numero di stream con un singolo, Quello che fa male, così come a conseguire in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino con lo stesso fortunato inedito, e a firmare in tempi storici il contratto con una major discografica, la Sony Music Italy, per poi dare annuncio in tempi biblici del rilascio del primo album (in uscita a maggio 2022). E non a caso sono ora in corso delle accese polemiche nel web, sollevate dagli internauti che non accettano l’eliminazione di LDA da Amici 21, avvenuta al sesto serale del talent, il che va a contrapporsi con i movimenti social dei detrattori del 19enne, che tacciano il giovane di essere una copia del padre Gigi D’Alessio e persino di essere raccomandato nell’industria musicale, in quanto figlio del padre famoso, cantante e musicista quale è l’artista di Mon amour.

Ma nell’intervista inedita post-Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA spiega di essere diverso da suo padre, seppur elogiandone la produzione musicale: “Non scrivo in napoletano come mio padre Gigi D’Alessio, è troppo difficile…”.