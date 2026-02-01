PUBBLICITÀ
HomeSenza categoria“Marescià voglio cambiare vita”, carabinieri arrestano pusher reo confesso
Senza categoria

“Marescià voglio cambiare vita”, carabinieri arrestano pusher reo confesso

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

“Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo”. Siamo a San Giorgio a Cremano e nella stazione dei carabinieri entra un uomo. I carabinieri già lo conoscono per vicende giudiziarie passate. L’uomo ha 27 anni ed è del posto. Entra in caserma, mette le mani nelle tasche e, prima di sedersi, poggia sulla scrivania del carabiniere un involucro con all’interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisone.

Tra il silenzio e l’incredulità la frase del 27enne. La motivazione del gesto è chiara. Vuole smettere di fare quella vita ma non vuole farla franca. Con i genitori che non accettano questa scelta di fare lo spacciatore e la sua dipendenza dalla droga è tutti i giorni una guerra e lui vuole dare un segnale forte. I carabinieri, a quel punto, lo arrestano e vanno anche a casa del 27enne dove trovano un’altra dose di cocaina in presenza del reo confesso e dei suoi genitori. L’uomo deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è a casa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati