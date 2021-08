Butta il marsupio con il revolver a Marianella, arrestato 38enne di Mugnano. Controlli a tappeto dei Carabinieri nei quartieri della periferia nord di Napoli. Durante il servizio i militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo radiomobile di Napoli hanno controllato 161 persone e 56 veicoli. Dieci le persone denunciate, tra queste 7 parcheggiatori abusivi.

In manette per porto abusivo di arma da fuoco e detenzione di droga a fini di spaccio Piero Antonio Palmieri. Il 38enne di Mugnano sorpreso in via Cupa della Filanda, quartiere Marianella, mentre tentava di disfarsi di un marsupio nei pressi di una recinzione.

Al suo interno una pistola revolver Smith & Wesson cal 38 special con matricola abrasa, nel tamburo 3 proiettili. E ancora 23 munizioni dello stesso calibro, 6 “palline” di eroina e 5 di kobret oltre a 2190 euro in contante ritenuto provento illecito. Adesso l’uomo si trova in carcere a Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Durante il servizio sono state notificate 12 contravvenzioni al codice della strada e 1 attività commerciale del quartiere Piscinola sanzionata perchè tra i dipendenti vi era un lavoratore in nero. I Controlli continueranno anche in questi giorni.